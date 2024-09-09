Российская полиция начала проверку после стрельбы в ночном клубе

В пермском клубе DOSKI в результате стрельбы пострадали три человека

Сотрудники пермской полиции проводят проверку после стрельбы в ночном клубе DOSKI, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает Properm.ru.

По данным издания, в заведении произошел конфликт между охраной и тремя мужчинами, которых не пустили из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщали, что в клуб пришел неизвестный с травматическим оружием. Администрация клуба вызвала Росгвардию и полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личности правонарушителей установлены. Троих молодых людей госпитализировали, уточнили в региональном Минздраве.

8 сентября сообщалось, что сын миллионера устроил массовую драку у бара в Асбесте Свердловской области. В потасовке пострадали несколько человек, один из которых — сотрудник наряда полиции.