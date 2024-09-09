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13:00, 9 сентября 2024Наука и техника

Российские бойцы начали применять дроны «Ключ»

Российские бойцы начали применять FPV-дроны «Ключ» на курском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские бойцы начали применять FPV-дроны линейки «Ключ» на пяти направлениях спецоперации (СВО), включая курское. Об этом сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга» на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотников «Дронница-2024», передает ТАСС.

«Учебный центр "Пустельга" с июля этого года на базе центра запустил производство FPV-дронов линейки "Ключ". Наши дроны работают на нестандартных частотах. Дроны работают на пяти направлениях СВО, включая курское. Поставляем до двух тысяч дронов ежемесячно. Получаем отчеты от военнослужащих и модернизируем под текущие задачи», — сообщили в организации.

Там отметили, что в линейку входят аппараты с рамой размером семь и десять дюймов. Дроны могут нести различную полезную нагрузку в зависимости от боевых задач.

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Ранее в сентябре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее, поскольку применение FPV-технологий в ходе СВО стремительно расширяется.

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