Российские бойцы начали применять дроны «Ключ»

Российские бойцы начали применять FPV-дроны «Ключ» на курском направлении

Российские бойцы начали применять FPV-дроны линейки «Ключ» на пяти направлениях спецоперации (СВО), включая курское. Об этом сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга» на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотников «Дронница-2024», передает ТАСС.

«Учебный центр "Пустельга" с июля этого года на базе центра запустил производство FPV-дронов линейки "Ключ". Наши дроны работают на нестандартных частотах. Дроны работают на пяти направлениях СВО, включая курское. Поставляем до двух тысяч дронов ежемесячно. Получаем отчеты от военнослужащих и модернизируем под текущие задачи», — сообщили в организации.

Там отметили, что в линейку входят аппараты с рамой размером семь и десять дюймов. Дроны могут нести различную полезную нагрузку в зависимости от боевых задач.

Ранее в сентябре генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее, поскольку применение FPV-технологий в ходе СВО стремительно расширяется.