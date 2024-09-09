Российский чиновник разместил баннер с изображением украинского солдата

В Курске чиновник разместил баннер с изображением солдата ВСУ

И.о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику объявили выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера с изображением военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«Объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на мэрию Курска сообщило, что речь в посте чиновника идет о баннере, на котором должен был быть изображен российский военнослужащий. Однако на баннере появился солдат ВСУ.

«Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован», — пояснили в администрации.

Ранее в Тамбовской области жители пристыдили чиновников за плакат в честь бойца специальной военной операции на Украине (СВО) Никиты Саблина на фоне его покосившегося дома. О том, что военный уже не вернется с фронта, стало известно в сентябре 2023 года. Бойцу было 18 лет.