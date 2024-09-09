Следы динозавра мелового периода нашли в России

Ученые РАН нашли в Забайкалье следы динозавра мелового периода

Российские ученые совместно с коллегами из Китая нашли в Забайкалье следы динозавра мелового периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН.

Помимо специалистов из этого учреждения, в экспедиции приняли участие сотрудники Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН в Чите и Нанкинского института геологии и палеонтологии в КНР.

Ученые обнаружили отпечатки трехлапых конечностей на 800-килограммовой каменной плите. Предполагается, следы принадлежат динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. А сам отпечаток датируется ранней эпохой мелового периода. При этом, обращают внимание исследователи, след схож с отпечатками, которые ранее находили в Китае.

«Находка уникальная — это редчайший случай, когда на территории России обнаружены следы динозавров, второе в России местонахождение в меловых отложениях», — говорится в сообщении.

Обнаруженная плита с отпечатком была доставлена в музей «Прииск Усть-Кара». Тем временем исследования в Забайкалье продолжатся: ученые рассчитывают найти другие следы динозавров.

Ранее в Новосибирской области нашли останки растения возрастом более 20 миллионов лет. Выявленная пыльца оказалась морфологически сходна с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang).

В этом же регионе ученые обнаружили древнее море. Специалисты нашли останки кораллов около села Завьялово в Новосибирской области. Открытие свидетельствует о том, что на этой территории около 350 миллионов лет назад было теплое море.