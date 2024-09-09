Слепаков раскрыл роль Маслякова в его жизни

Комик Слепаков заявил, что благодаря Александру Маслякову встретил много друзей

Комик и бард, бывший участник КВН Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что благодаря руководителю «Клуба веселых и находчивых» Александру Маслякову он встретил много друзей. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Человек, без которого я бы не познакомился с большинством своих друзей, с самыми интересными и талантливыми людьми, которых я знаю и с которыми я дружу до сих пор несмотря ни на что», — написал юморист о Маслякове. По словам Слепакова, роль, которую он сыграл в его жизни, трудно переоценить.

Комик назвал руководителя КВН удивительным человеком, который на протяжении 60 лет чувствовал нерв общества и отличал смешное от обидного. Находясь среди молодых, Масляков никогда не казался устаревшим, подчеркнул юморист.

«Человек, который всех нас любил и всеми нами гордился, несмотря на конфликты и трения, которые не могли не возникать на таком долгом и сложном пути», — добавил Слепаков.

Об уходе Маслякова из жизни стало известно 8 сентября. Уточнялось, что ранее у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Звезды юмора и эстрады, телеведущие и общественные деятели попрощались с руководителем КВН в своих соцсетях.