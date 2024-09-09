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20:11, 9 сентября 2024Экономика

Стало известно о грозящей экономике Китая дефляции

Аналитик Лукьянчиков: риски дефляции грозят не дать КНР достичь роста ВВП в 5 %

Фото: Adek Berry / Pool / Reuters

Новые данные по инфляции в КНР, опубликованные Нацбюро статистики, сигнализируют о недостаточности принятых государством мер стимулирования экономики — в случае, если правительство не увеличит расходы на общественные услуги и не поднимет субсидии для граждан, стране может грозить дефляция, считает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков, с мнением которого ознакомилась «Лента.ру».

Как стало известно из сообщения властей, рост цен в Китае замедлился в августе до 0,6 процента год к году и 0,4 процента месяц к месяцу, а базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) оказалась минимальной за последние три года и составила 0,3 процента к аналогичному периоду 2023-го. Как отмечает эксперт, все это инвесторы восприняли негативно.

По его словам, краткосрочный положительный эффект в этой сфере может оказать ожидаемое смягчение локальным регулятором монетарной политики в случае снижения ставки ФРС. «Однако для устойчивого восстановления спроса необходима более активная фискальная политика, готовности к проведению которой китайские власти пока не демонстрируют», — указал аналитик, отметив, что в случае снижения цен, цель по росту ВВП на пять процентов в текущем году достигнута не будет.

О том, что, если власти не активизируют усилия по восстановлению экономики, китайский фондовый рынок ждут все более мрачные перспективы, ранее писало Bloomberg. По данным агентства, речи о быстром восстановлении потребления сейчас не идет, жилищный кризис в стране продолжается, а другие двигатели роста буксуют.

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      Дмитрий Воронин
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