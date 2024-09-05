Экономике Китая предсказали мрачное будущее

Bloomberg: Китай переживает жилищный кризис, а другие двигатели роста буксуют

Китайский фондовый рынок ждут все более мрачные перспективы — надежды на быстрое восстановление потребления разрушены. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, потребление в Китае остается слабым. Кроме того, продолжается жилищный кризис, а другие двигатели роста буксуют. Из этого делается вывод, что фондовый рынок вряд ли покажет какой-либо значимый рост, если власти не активизируют усилия по восстановлению экономики.

Специалист по инвестициям в акции Большого Китая и глобальных развивающихся рынков в BNP Paribas Asset Management Миньюэ Лю заявил, что самым большим тормозом этого сезона отчетности фондового рынка стало ослабление внутреннего спроса.

В свою очередь, инвесторы серьезно забеспокоились из-за замедления темпов роста в секторе потребительских технологий, от которого в последние несколько кварталов во многом зависели доходы китайской экономики.

Громким сигналом тревоги стало падение акций PDD Holdings Inc. на 55 миллиардов долларов за одну сессию. Это напугало инвесторов, встревоженных необычайно мрачными перспективами.

В других отраслях картина доходов еще более мрачная. Самыми отстающими оказались секторы недвижимости и производства товаров народного потребления. По ним особенно сильно ударило снижение покупательной способности.

Не лучшим образом обстоят дела и в банковской сфере. Из-за падения процентных ставок и снижения спроса на кредиты кредитные организации столкнулись с рекордно низкими показателями маржи. Все это усиливает пессимизм по поводу китайских акций.

Эксперты Morgan Stanley считают, что ситуация с доходами скоро покажет еще более разочаровывающие результаты.

Ранее Народный банк Китая предложил уменьшить ставки по непогашенной ипотеке почти на 80 базисных пунктов. Эти шаги направлены на стимулирование внутреннего потребления на фоне замедления экономики.

В середине августа стало известно, что объем инвестиций в сферу недвижимости КНР за семь месяцев упал на 10,2 процента. Суммарная площадь сданных в эксплуатацию зданий, включая сектор жилой недвижимости, снизилась на 21,8 процента.