Стало известно о последней попытке Зеленского проявить силу

Bloomberg: замена главы МИД стала последней попыткой Зеленского проявить силу

Замена главы МИД Дмитрия Кулебы Андреем Сибигой стала последней попыткой президента Украины Владимира Зеленского проявить силу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты напомнили, что новый глава дипломатического ведомства первые два года с начала специальной военной операции работал в офисе президента под руководством Андрея Ермака. Отмечается, что именно Ермак взял на себя большую часть дипломатической работы и курировал переговоры о гарантиях безопасности, а также поддерживал контакты с Вашингтоном и пытался наладить отношения со странами Глобального Юга.

«Перестановка [в правительстве Украины] на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении. Она следовала схеме, согласно которой Зеленский возвышал тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу, включая Сибигу», — говорится в тексте статьи.

Blooberg также отмечает, что растущая концентрация власти в офисе президента Украины вызывает беспокойство некоторых союзников Киева.

5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с поста министра иностранных дел Украины, его отставку поддержали 240 депутатов. Новым главой МИД республики назначили Андрея Сибигу.