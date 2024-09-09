Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:59, 9 сентября 2024Культура

Российский театральный режиссер попал в больницу и лишился дорогих картин

Mash: у театрального режиссера Энтина украли картины, пока он был в больнице

Фото: freepik / Freepik

У советского и российского театрального режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины, пока он находился в больнице. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в августе. По данным источника, 82-летний режиссер был госпитализирован после того, как друзья нашли его дома на полу, где он пролежал около двух дней. Отмечается, что сам Энтин не помнит, что произошло.

Спустя восемь дней мужчину выписали из медучреждения, и по прибытии домой он обнаружил, что картины на стене висят в другом порядке, также появились незнакомые полотна, а четыре произведения искусства — работы Льва Жегина и Михаила Ларионова — пропали. При этом, по словам Энтина, замки в квартире не были повреждены, а ключи были только у него. По факту случившегося режиссер обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Лондона случайно нашел у себя в гараже коллекцию работ Сальвадора Дали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он был трижды представлен к званию Героя России

      Лавров встретился с главой МИД Индии в Саудовской Аравии

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Армения направила Азербайджану готовый проект мирного договора

      Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Туалет колледжа захватили змеи

      В Полтавской области Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

      Умер бывший глава российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше