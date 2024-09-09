Российский театральный режиссер попал в больницу и лишился дорогих картин

Mash: у театрального режиссера Энтина украли картины, пока он был в больнице

У советского и российского театрального режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины, пока он находился в больнице. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в августе. По данным источника, 82-летний режиссер был госпитализирован после того, как друзья нашли его дома на полу, где он пролежал около двух дней. Отмечается, что сам Энтин не помнит, что произошло.

Спустя восемь дней мужчину выписали из медучреждения, и по прибытии домой он обнаружил, что картины на стене висят в другом порядке, также появились незнакомые полотна, а четыре произведения искусства — работы Льва Жегина и Михаила Ларионова — пропали. При этом, по словам Энтина, замки в квартире не были повреждены, а ключи были только у него. По факту случившегося режиссер обратился в полицию.

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