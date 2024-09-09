Участников массовой драки в российском поселке арестовали

На Кубани арестовали 12 человек за участие в массовой драке

В Краснодарском крае арестовали 12 человек за участие в массовой драке в поселке Афипский. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 11 из задержанных — работники местного предприятия, которые прибыли из других регионов страны. Еще один — житель поселка. Они получили административный арест на срок от двух до семи суток.

О массовой драке между жителями поселка и «лицами неславянской внешности» произошла 7 сентября. Для разбирательства в полицию доставили 54 человека, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Массовой дракой заинтересовался глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, он потребовал доклад.

Ранее сообщалось, что в Перми полиция задержала зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе.