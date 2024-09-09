Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:29, 9 сентября 2024Силовые структуры

Участников массовой драки в российском поселке арестовали

На Кубани арестовали 12 человек за участие в массовой драке

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Краснодарском крае арестовали 12 человек за участие в массовой драке в поселке Афипский. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 11 из задержанных — работники местного предприятия, которые прибыли из других регионов страны. Еще один — житель поселка. Они получили административный арест на срок от двух до семи суток.

О массовой драке между жителями поселка и «лицами неславянской внешности» произошла 7 сентября. Для разбирательства в полицию доставили 54 человека, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Массовой дракой заинтересовался глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, он потребовал доклад.

Ранее сообщалось, что в Перми полиция задержала зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Мирный житель получил ранения при обстреле российского региона из РСЗО

      Дело возбудили в отношении расправившегося над дочерью россиянина

      Apple представила iPhone 16

      США закупились подешевевшей нефтью

      Российские военные захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro

      Представлены новые наушники AirPods

      Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

      В МИД России прокомментировали предложение провести конференцию по Украине в Индии

      Голый мужчина сбежал от полиции и спрятался с мусорном контейнере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше