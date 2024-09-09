Украина попыталась атаковать беспилотниками сразу два российских региона

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Курской и Белгородской областями

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили над Курской и Белгородской областями. О новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что 9 сентября с 10:40 по 12:20 по московскому времени российские войска пресекли ряд попыток атак на объекты на территории страны.

По данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.

Ранее жительница Курской области рассказала, как спасалась в реке от дронов ВСУ. «Мы на лодке, на моторной лодке [плыли]. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться. Бабке стоять час в реке пришлось», — рассказала она.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.