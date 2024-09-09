Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 9 сентября 2024Бывший СССР

Украинские наемники из Колумбии расстреляли пленного российского бойца

Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

Колумбийские наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли взятого в плен российского бойца. Об этом заявил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников», — написал он.

Как сообщил блогер, соответствующий приказ наемники получили от командования. По его словам, об этом рассказал один из колумбийских легионеров Карлос Кигуа во время трансляции на платформе TikTok. При этом Федоров отметил, что военнопленного убил брат Карлоса Джон, который впоследствии был ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он трижды стал Героем России

      Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

      Названо главное преимущество мотоциклов в бою

      Премьер-министр Грузии заявил о шантаже НПО зарубежными донорами

      Разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

      Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

      Свыше 300 пассажиров застряли в российском городе из-за поломки самолета

      Сильная молочница у женщины оказалась признаком рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше