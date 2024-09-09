Украинские наемники из Колумбии расстреляли пленного российского бойца

Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца

Колумбийские наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли взятого в плен российского бойца. Об этом заявил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников», — написал он.

Как сообщил блогер, соответствующий приказ наемники получили от командования. По его словам, об этом рассказал один из колумбийских легионеров Карлос Кигуа во время трансляции на платформе TikTok. При этом Федоров отметил, что военнопленного убил брат Карлоса Джон, который впоследствии был ликвидирован.