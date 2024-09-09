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15:18, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о преимуществах размещения ядерного оружия из России

Помощник главы Минобороны Белоруссии Ревенко: ЯО укрепило позиции Минска

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ядерное оружие (ЯО) позволило Минску укрепить переговорные позиции на международной арене. О преимуществах размещения российских средств стратегического сдерживания на территории Белоруссии рассказал помощник главы министерства обороны республики Валерий Ревенко, его слова передает РИА Новости.

«Оно [ЯО] отрезвило, оно привело в более конструктивный разговор. Раньше [у противников] было отношение весьма своеобразное, что они очень сильные, которые могут повлиять на что-то, и что Белоруссия для них не является серьезным препятствием», — заявил военный.

Он добавил, что размещение ядерного оружия из России также повышает безопасность Москвы.

Ранее в Белоруссии сообщили о концентрации крупной группировки польских войск у государственной границы. По словам госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, на территории Польши и стран Прибалтики значительно возросло число различных типов бронетехники.

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      Глеб Палехов
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