В Германии полиция провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника

Полиция в Гамбурге в ходе операции обнаружила у школьника игрушечный пистолет

Полиция в Гамбурге провела крупную операцию, в ходе которой обнаружила у школьника игрушечный пистолет. Об этом сообщает полицейская служба города в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Около 15:30 (16:30 мск) 16-летний школьник подошел к своему дому и был временно задержан сотрудниками полиции по подозрению в ношении огнестрельного оружия. При задержании у него обнаружили поясную сумку с игрушечным пистолетом. После этого полиция завершила операцию, молодого человека отпустили», — отмечается в публикации.

В службе пояснили, что ранее в этот день ученики школы в квартале Айдельштедт поссорились, после чего разошлись. Спустя время одного из них заметили с якобы огнестрельным оружием. Позднее полиция сообщила о задействовании крупного контингента, включая специальные подразделения и вертолет.

2 сентября в Улан-Удэ полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе. Силовики выяснили, что сразу после школьной линейки шестиклассник отправился домой, переоделся и пошел за другом, с которым хотел вместе поиграть.