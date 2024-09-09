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12:32, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

В Кремле рассказали об отношении Путина к Маслякову

Песков заявил, что Путин и Масляков очень хорошо знали друг друга

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Президент России Владимир Путин всегда ценил вклад ведущего КВН Александра Маслякова в развитие телевидения. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Масляков и Путин очень хорошо знали друг друга. «Президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Президент России также назвал руководителя КВН человеком многогранного таланта.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Отмечалось, что ранее у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Последние полгода ему было трудно разговаривать и дышать.

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      Маргарита Щигарева
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