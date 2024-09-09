Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя КВН Александра Маслякова. Его обращение к близким ведущего телеигры доступно на сайте Кремля.

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час», — написал российский лидер.

Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта. Глава государства подчеркнул, что благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в российской культуре и получил такую популярность.

«Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Время похорон и прощания уточняется.

Об уходе Маслякова из жизни стало известно вечером 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Отмечалось, что причиной его смерти мог стать рак. Сообщалось, что последние два года ведущий телеигры с трудом дышал и разговаривал.