В Латвии прокомментировали падение российского дрона в стране

В НВС Латвии отказались считать военной эскалацией падение дрона РФ в стране

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии отказались считать военной эскалацией падение якобы российского дрона в стране. Об этом сообщил телеканал TVnet.

По мнению руководства НВС, падение беспилотника «нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию» против Латвии. В вооруженных силах объяснили, что страна не являлась целью дрона.

Как уточняется, беспилотник удалось деактивировать. Начался процесс его изучения, добавили в НВС. При этом отмечается, что в стране усилят работу средств противовоздушной обороны.



8 сентября латвийский президент Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики упал якобы российский беспилотник. По его словам, падение было зафиксировано на востоке Латвии. Он подчеркивал, что власти страны находятся в тесном контакте с союзниками из-за инцидента.