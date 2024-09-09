В Литве обвинили НАТО в падении на территории альянса объектов с Украины

Объекты с Украины, одним из которых якобы был российский беспилотник, падают на территории стран НАТО из-за их безвольной политической позиции. В бездействии союзников по Североатлантическому альянсу обвинил в социальной сети X глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Ничто не должно приземляться на Украине, или в Латвии, или где-либо еще на территории НАТО, но это новая реальность, которую наше бездействие позволило проявить», — заявил дипломат.
Он отметил, что подобные инциденты с дронами были немыслимы еще три года назади, и добавил, что республика готова поддержать решительные ответные меры союзников.
Ранее, 8 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич пожаловался на российский беспилотник, якобы упавший на востоке его страны. Он заявил, что страны НАТО должны коллективно отреагировать на инцидент.