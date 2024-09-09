Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 9 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР назвали причину посыпавшейся обороны ВСУ в Донбассе

Подполковник Марочко: оборона ВСУ в районе Красноармейска посыпалась

Фото: Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе посыпалась.

По его словам, российские военные ежедневно берут под контроль населенные пункты и продвигаются вглубь украинских позиций к Красноармейску (украинское название Покровск). Причиной тому эксперт назвал «необдуманные действия» Киева в Курской области. Так, командование ВСУ расширило линию боевого соприкосновения, хотя в условиях ограниченных ресурсов должно было ее сокращать. За счет этого проявилась острая нехватка техники, вооружений и личного состава.

«И это все привело к тому, что посыпались оборонительные рубежи в районе того же Красноармейска. И это продвижение, которое идет сейчас у наших войск, явная тому иллюстрация», — отметил Марочко.

5 сентября стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике. Информацию об успехах армии России подтвердили в силовых структурах региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские десантники высадились в селе вместо пустыни. Один боец упал на крышу, другой — повис на проводах

      Захарова указала на одно «но» в лице Украины при открытии заседания МАГАТЭ

      Молдавия заявила о временной приостановке переговоров с «Газпромом» по долгу

      В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов

      В российском регионе уничтожили три украинских беспилотника

      В Молдавии допустили возобновление закупок полного объема газа у «Газпрома»

      В Германии оценили план Шольца по Украине

      В ЛНР назвали причину посыпавшейся обороны ВСУ в Донбассе

      В Белом доме пообещали следить за военными учениями России и Китая

      Раскрыта судьба солдата с написанным в доме под Курском позывным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше