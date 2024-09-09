Подполковник Марочко: оборона ВСУ в районе Красноармейска посыпалась

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе посыпалась.

По его словам, российские военные ежедневно берут под контроль населенные пункты и продвигаются вглубь украинских позиций к Красноармейску (украинское название Покровск). Причиной тому эксперт назвал «необдуманные действия» Киева в Курской области. Так, командование ВСУ расширило линию боевого соприкосновения, хотя в условиях ограниченных ресурсов должно было ее сокращать. За счет этого проявилась острая нехватка техники, вооружений и личного состава.

«И это все привело к тому, что посыпались оборонительные рубежи в районе того же Красноармейска. И это продвижение, которое идет сейчас у наших войск, явная тому иллюстрация», — отметил Марочко.

5 сентября стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике. Информацию об успехах армии России подтвердили в силовых структурах региона.

