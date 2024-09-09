В МВД отреагировали на смерть Маслякова

Представитель МВД Волк выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова

Представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова.

По ее словам, Масляков на протяжении более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров. «Сегодня ушел из жизни уникальный человек, любимый всей страной телеведущий Александр Васильевич Масляков (...) Самые искренние соболезнования родным, близким, всей большой семье планеты КВН», — написала она.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».