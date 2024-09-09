В НАТО обсудят падение российских беспилотников на территории Латвии и Румынии

Президент Латвии Ринкевичс: в НАТО обсудят падение дронов РФ в стране и Румынии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в НАТО обсудят падение якобы российских дронов на территории страны и Румынии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, обсуждение по теме пройдет в альянсе по инициативе Латвии и Румынии. Глава государства добавил, что в «широкой перспективе» уже были инциденты с беспилотниками, которые попадают на территорию государств-членов НАТО, включая Польшу.

Ринкевичс подчеркнул, что военно-политическому блоку нужно разработать последовательный план для противодействия «новым угрозам», в том числе речь идет о создании единых алгоритмов действий. Ответ на такие инциденты должен быть более решительным, убежден латвийский лидер.

Ранее Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что падение якобы российского дрона в стране не является военной эскалацией, так как его целью не была республика. Как уточнялось, беспилотник деактивировали и начали изучать.

