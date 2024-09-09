В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

Роспотребнадзор: обнаруженный в Китае ортонайровирус в России не выявлен

Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксирована, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о выявлении в 2019 году нового ортонаировируса (Wetland virus (WELV)) у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Проведенные китайскими учеными исследования позволили выявить наличие вируса еще у 17 жителей в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на системной основе проводят мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. В России циркуляция ортонайровируса в настоящее время не зафиксирована.

Ведомство запросило информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России выявлено незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Она зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи.