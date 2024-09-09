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13:03, 9 сентября 2024Россия

В России ученикам лицея пришлось прятаться от ворвавшегося в здание мужчины с раком мозга

В Уфе мужчина с раком мозга попытался прорваться через охрану в лицей №6

В Уфе местный житель попытался прорваться в здание лицея №6 через пост охраны. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По информации издания, ученикам пришлось прятаться в туалетах и классах, пока не приехали вызванные сотрудниками образовательного учреждения силовики. На кадрах с места происшествия видно, как они уводят закованного в наручники нарушителя.

Что сподвигло мужчину на этот поступок, пока неизвестно. Он мог не отдавать отчета своим действиям из-за тяжелой стадии рака мозга. Официальные ведомства информацию пока не комментировали.

Ранее в Екатеринбурге истекающая кровью женщина ворвалась в Уральский радиотехнический колледж. До приезда полиции и скорой помощи, охранникам учебного заведения удалось закрыть ее в одном из помещений. По информации правоохранительных органов, дебоширка поранилась, перелезая через ограждение колледжа.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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