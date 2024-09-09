В России ученикам лицея пришлось прятаться от ворвавшегося в здание мужчины с раком мозга

В Уфе мужчина с раком мозга попытался прорваться через охрану в лицей №6

В Уфе местный житель попытался прорваться в здание лицея №6 через пост охраны. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По информации издания, ученикам пришлось прятаться в туалетах и классах, пока не приехали вызванные сотрудниками образовательного учреждения силовики. На кадрах с места происшествия видно, как они уводят закованного в наручники нарушителя.

Что сподвигло мужчину на этот поступок, пока неизвестно. Он мог не отдавать отчета своим действиям из-за тяжелой стадии рака мозга. Официальные ведомства информацию пока не комментировали.

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