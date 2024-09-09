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11:14, 9 сентября 2024Россия

В России военным компенсируют расходы на пользование личным авто в отпуске

Кабмин постановил выплачивать военным компенсации за пользование авто в отпуске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Компенсацию смогут получить те, кто имеет право на бесплатный проезд. Расходы за использование личного автомобиля положены в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих».

«Процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована. До сих пор военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы», — отметили в правительстве.

Там уточнили, что порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом определят МВД, Минобороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

В августе Министерство обороны России в четыре раза увеличило выплаты получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе. Инвалидам 1-й группы выплатят 6,05 миллиона рублей, инвалидам 2-й группы — 5,23 миллиона рублей, инвалидам 3-й группы — 4,41 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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