В России задумали ввести страховку для средств на брокерских счетах

В России разрабатывают механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

В России разрабатывают механизм страхования средств, находящихся на брокерских счетах. Об этом со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева сообщает ТАСС.

Как объяснил чиновник, ведомство сейчас готовит обширный проект по развитию финансового рынка, согласно которому «в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию». Задуманные меры в его рамках войдут в состав российского нацпроекта «Эффективная и конкурентные экономика», рассказал Яковлев.

К концу 2023 года число граждан страны, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигло почти 30 миллионов, а к 2026-му, как ожидается, их количество вырастет до 40 миллионов.

Согласно актуальным данным площадки, сейчас брокерские счета есть у 33,3 миллиона россиян — только за август их стало больше на 524 тысячи. При этом в течение месяца сделки на Мосбирже заключил примерно каждый десятый из частных инвесторов — 3,8 миллиона человек при месячной доле физлиц в объеме торгов акциями, составившей 77,8 процента.