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18:16, 9 сентября 2024Моя страна

В российском регионе состоится забег невест и женихов

В Перми состоится забег невест и женихов

Фото: Kovtun Anastasiia / Shutterstock / Fotodom

В Перми состоится забег невест и женихов. Об этом сообщает URA.ru.

Согласно информации, мероприятие пройдет 29 сентября на набережной Камы, расположенной в российском регионе. Дистанция составит 1750 метров. К забегу будут допущены женщины и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. При этом участники должны иметь соответствующую спортивную подготовку и разрешение от врача.

Кроме того, участники будут обязаны соблюсти следующее условие. Вместо привычной спортивной одежды женщины должны появиться на забеге в свадебных платьях и кроссовках, а мужчины — классических костюмах.

Ранее сообщалось, что в Норильске робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца.

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      Мария Винар
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