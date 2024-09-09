В российском регионе состоится забег невест и женихов

В Перми состоится забег невест и женихов

В Перми состоится забег невест и женихов. Об этом сообщает URA.ru.

Согласно информации, мероприятие пройдет 29 сентября на набережной Камы, расположенной в российском регионе. Дистанция составит 1750 метров. К забегу будут допущены женщины и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. При этом участники должны иметь соответствующую спортивную подготовку и разрешение от врача.

Кроме того, участники будут обязаны соблюсти следующее условие. Вместо привычной спортивной одежды женщины должны появиться на забеге в свадебных платьях и кроссовках, а мужчины — классических костюмах.

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