В США заявили об угрожающем Украине решении Макрона

RS: Макрон поставил под угрозу помощь Украине, назначив Барнье премьером

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить на пост премьер-министра страны Мишеля Барнье ставит под угрозу дальнейшую помощь Украине. Об этом заявили в статье американского журнала Responsible Statecraft.

Отмечается, что новый глава правительства будет серьезно зависеть от благосклонности «Национального объединения» и их лидера Марин Ле Пен, без поддержки которых ему может грозить вотум недоверия. Из-за этого правые силы смогут диктовать свои условия относительно поддержки Украины, говорится в статье.