В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов, пожар потушен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома... Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь», — говорится в публикации.
Губернатор добавил, что на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы.
Ночью с 6 на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотника в регионе началась детонация взрывоопасных предметов. Он уточнял, что дежурные силы ПВО, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили дрон в Острогожском районе.