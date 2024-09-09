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23:10, 9 сентября 2024Россия

В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов

Гусев: в Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов, пожар потушен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома... Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы.

Ночью с 6 на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотника в регионе началась детонация взрывоопасных предметов. Он уточнял, что дежурные силы ПВО, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили дрон в Острогожском районе.

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      Сергей Грехов
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