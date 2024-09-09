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12:00, 9 сентября 2024Мир

Внук Шарля де Голля захотел жить в России

Внук Шарля де Голля заявил Володину, что хочет жить в России

Фото: Государственная Дума

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с внуком экс-президента Франции Шарля де Голля и общественным деятелем Пьером де Голлем, который заявил ему о своем намерении переехать в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«В Госдуме 9 сентября состоялась встреча Вячеслава Володина с Пьером де Голлем. В диалоге они подчеркнули важность сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, были затронуты вопросы отношений двух стран, также укрепление их культурных и гуманитарных связей», — отмечается в публикации.

В свою очередь, внук де Голля выразил желание переехать в Россию. Он планирует жить в Москве.

26 августа Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ французских властей от приглашения российской делегации на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. «Без партизанского духа, духа сопротивления и храбрости русской армии Европе было бы намного сложнее, а может, и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия», — резюмировал он.

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      Дарья Устьянцева
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