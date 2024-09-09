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16:05, 9 сентября 2024Экономика

Российская пенсионерка захотела получить соцвыплаты и лишилась жилья

В Угличе пенсионерка лишилась жилья, поверив обещаниям о соцвыплатах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Угличе Ярославской области пенсионерка осталась без единственного жилья, поверив обещаниям аферистов. О ситуации пишет издание «ЯрНьюс».

На уловку мошенников попалась 79-летняя местная жительница. Махинаторы связались с ней, позвонив по телефону. Во время первого звонка они представились сотрудниками банка и заявили, что индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) россиянки оказался в свободном доступе. Как следствие, по их словам, злоумышленники смогли воспользоваться ее вкладом и снять сбережения. Более того, эти средства, как сообщили лжебанкиры, были переведены за рубеж, а квартира пенсионерки попала в руки «черных риелторов». На момент телефонного разговора жилплощадь была якобы переписана на постороннего человека, заявляли аферисты.

Вскоре после этого состоялся видеозвонок с подставным силовиком. Мошенник, одетый в форму МВД и сидевший под портретом президента, заявил, что женщине грозит уголовная статья за финансовую поддержку «недружественной страны». Защитить свое доброе имя можно было, посодействовав следствию, успокоил «полицейский». Разглашать информацию правоохранитель запретил.

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По инструкции аферистов женщина выставила свою квартиру на продажу. Жилье обещали использовать в качестве прикрытия для задержания группировки «черных риелторов». Причем цену на квартиру требовалось занизить в полтора раза. Выручку от сделки необходимо было перечислить на «безопасный счет». После выполнения всех этих шагов обратной связи не последовало.

Дочери пострадавшей заявили в полицию. Пока идет расследование, пенсионерку продолжают донимать звонками, требуя съехать из проданной квартиры до конца месяца. Горожане открыли сбор средств на помощь женщине.

Ранее в ловушку махинаторов угодила жительница Читы. Она поверила, что ее жилье пытаются сбыть по доверенности, и согласилась продать его сама фиктивно.

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      Виктория Клабукова
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