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17:45, 5 сентября 2024Экономика

Российская пенсионерка поверила лжесиловикам и рассталась с квартирой

В Чите пенсионерка продала квартиру, поверив лжесиловикам

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Жительница Забайкалья, поверив лжесиловикам, добровольно рассталась с квартирой. О схеме аферистов пишет «МВД-Медиа».

В ловушку мошенников попалась пожилая читинка. Злоумышленники установили контакт с пенсионеркой по телефону. В звонке они представились сотрудниками силовых органов и сообщили, что квартира женщины в опасности. По их словам, жилплощадью россиянки завладели посторонние и готовят ее к продаже по доверенности. Защитить имущество от чужих посягательств хозяйка могла бы, продав его сама, заверили аферисты. Сделка, как они утверждали, будет фиктивной, ее проведет специально прибывший агент. Осуществив продажу, женщина безо всяких сомнений отдала деньги курьеру. Выручка составила 8,6 миллиона рублей.

Полиции удалось разыскать члена мошеннической группировки, которому пенсионерка вручила деньги. Им оказался 30-летний уроженец Кургана. Его задержали в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело, подельники афериста разыскиваются.

Ранее в сети мошенников угодил житель Минска. Пенсионер так же, как и читинка, не усомнился в том, что говорит с правоохранителями. Доверчивость стоила белорусу почти 70 тысяч долларов.

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      Виктория Клабукова
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