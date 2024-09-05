Белорусский пенсионер согласился помочь «следствию» и лишился квартиры

Пожилой минчанин лишился квартиры и сбережений, поверив, что помогает следствию

В Минске пенсионер согласился помочь мошенникам, представившимся следователями, и лишился жилья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Как сообщается, аферисты связались с пожилым минчанином в мессенджере через аккаунт его коллеги. От его лица злоумышленники предупредили пенсионера о том, что вскоре ему поступит звонок якобы из Комитета госбезопасности. Затем позвонивший ему аферист, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что персональными данными белоруса завладели посторонние лица. По его словам, преступники уже успели оформить кредиты и открыть счета, воспользовавшись обнародованными в сети документами.

Следующим звеном в цепочке стал подставной банковский служащий. Он заверил пенсионера, что доказать свою непричастность к свежим кредитам можно, взяв еще больше займов самостоятельно. Мужчина обратился в банк, но в ссуде ему отказали. Тогда мошенники предложили белорусу продать квартиру. При этом цену на жилплощадь посоветовали снизить, чтобы избавиться от нее быстрее. За объект пенсионер выручил 25 тысяч долларов — деньги он перевел на указанные аферистами реквизиты.

Затем мошенники смогли получить от белоруса еще более 42 тысяч долларов, объяснив это необходимостью закрыть взятые кредиты. Затем жертве заявили, что все внесенные им средства были украдены банковским работником, а без финансирования дело будет закрыто. Без пополнения счетов поиски преступника обещали прекратить. Лишь в тот момент мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку мошенников попалась жительница Кирова. Содействие «следствию» стоило ей квартиры и почти двух миллионов рублей.