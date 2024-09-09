Замглавы антикоррупционного отдела МВД России попался с криптовалютой от казино

СК задержал замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Красноярскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Полицейский подозревается в получении взятки за покровительство игорному бизнесу. Уголовное дело против него возбуждено на основании материалов ФСБ.

По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года замначальника антикоррупционного отдела и старший оперуполномоченный получили через посредника от хозяина подпольного казино взятку на сумму 345 тысяч рублей. Вознаграждение было передано в виде криптовалюты через криптобиржу, а позже обналичена.

В обмен полицейские не проводили проверку деятельности жителя Красноярска, занимавшегося игорным бизнесом.

Замначальника отдела УЭБиПК арестован. Его сообщник — оперативник был заключен под стражу в апреле. Ему помимо взяточничества вменили превышение полномочий после того, как он отдал знакомым для подпольного казино хранившиеся на ведомственном складе 30 игровых автоматов и два покерных стола.