В России увеличилось число жалоб на условия раздачи мобильного интернета

ФАС: россияне стали больше жаловаться на условия раздачи интернета со смартфона

В последнее время увеличилось количество жалоб на ограничение скорости при раздаче интернета со смартфона через Wi-Fi, Bluetooth или USB на другие устройства. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, сообщает РБК.

Жалобы на проблемы с функцией начали появляться весной, причем ситуация не касалась какого-то конкретного оператора. Сами компании объясняли возможное ограничение скорости необходимостью поддерживать стабильную работу сети.

Источник издания в одном из операторов объяснил, что после начала проблем с YouTube использование мобильных сетей, где сервис работает, в качестве источника интернета для больших экранов резко возросло.

В ФАС отметили, что жалобы на скорость раздачи поступают в службу и рассматриваются в установленном законом порядке, однако не уточнили, с какого момента их количество начало увеличиваться.

Ранее ведомство возбудило антимонопольные дела в отношении МТС, «Мегафон» и «Билайн» за неисполнение требований об отмене дополнительной платы для абонентов, находящихся в Крыму.