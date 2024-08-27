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16:00, 27 августа 2024Экономика

Возбуждены дела в отношении трех крупных операторов связи

ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Билайна» и «Мегафона»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три крупных российских оператора связи — МТС, «Мегафон» и «Билайн» — не исполнили требования об отмене дополнительной платы для абонентов, находящихся в Крыму, и поэтому в отношении этих компаний возбуждены дела. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Уточняется, что если по итогам рассмотрения этих дел будет установлена вина операторов, то их могут либо оштрафовать, либо предпишут перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

Как известно, предупреждения об отмене дополнительной платы антимонопольщики выдали этим операторам еще в начале июля 2024 года.

Как отметили в ФАС, с 1 января 2024 года для операторов создали условия для оказания абонентам услуг связи на уровне домашнего региона в Крыму и Севастополе, а взимание дополнительной платы ущемляет интересы абонентов.

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