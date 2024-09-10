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16:39, 10 сентября 2024Ценности

58-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке с седыми волосами

58-летняя актриса Сальма Хайек появилась на красной дорожке с седыми волосами

Фото: Robin Marchant / Getty Images

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек появилась на красной дорожке с сединой. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

58-летняя звезда посетила премьеру фильма «Без крови» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, Канада. На кадрах папарацци она предстала в облегающем макси-платье на одно плечо, украшенном пайетками.

Также знаменитость надела серьги и кольца с прозрачными камнями и сделала макияж в коричневой гамме. При этом она уложила волнами распущенные волосы, не став скрывать лишенные пигмента пряди.

В августе Хайек также снялась в бикини и с седыми волосами на фоне флага

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      Карина Черных
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