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11:09, 10 сентября 2024Россия

Армия России нанесла удары по украинским аэродромам и цеху производства беспилотников

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам и цеху беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и по цеху производства украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, российские войска уничтожили пусковую установку американской РСЗО M270 MLRS.

Всего за минувшие сутки российским оружием большого радиуса действия было поражено 134 района сосредоточения живой силы и техники противника, подчеркнули в военном ведомстве. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, а также беспилотниками, ракетами и артиллерийским вооружением.

10 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над четырьмя населенными пунктами. Одним из них стала Галицыновка Донецкой народной республики. Ее заняли военнослужащим группировки войск «Центр».

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      Алан Босиков
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