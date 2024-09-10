Минобороны России сообщило о взятом группировкой войск «Центр» населенном пункте в ДНР

Минобороны России: группировка «Центр» взяла под контроль Галицыновку в ДНР

Россия взяла под контроль населенный пункт Галицыновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По заявлению Минобороны, Галицыновка была взята военнослужащими группировки войск «Центр».

Всего в отчете МО от 10 сентября говорится о четырех перешедших под контроль России населенных пунктах в ДНР. Кроме Галицыновки были взяты Григоровка, Водяное и Красногоровка.

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Украина ежедневно теряет в среднем по 28 квадратных километров территории, а также по две тысячи бойцов Вооруженных сил. По заявлению секретаря Совбеза, за август и начало сентября российские войска взяли под контроль почти одну тысячу квадратных километров украинской территории.