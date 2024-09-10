Шойгу озвучил площадь перешедших под контроль России за месяц территорий

Шойгу: Россия за август и сентябрь взяла под контроль почти 1000 кв. км

Вооруженные силы (ВС) России за август и начало сентября взяли под контроль почти одну тысячу квадратных километров в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, темпы наступления России в Донбассе постоянно растут. Ежедневно противник теряет около 28 квадратных километров и до двух тысяч украинских военных.

«То наступление, которое идет в Донбассе, — фактически на фронте там 1 тыс. км — становится понятно, что основной задачей было отвлечь нас, чтобы мы отвлеклись и перебросили на курское направление», — сказал министр.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. Армия, согласно его заявлению, берет под контроль в зоне проведения СВО территории квадратными километрами. ВСУ, по его словам, несут очень большие потери в зоне проведения спецоперации, что может привести к обрушению фронта сразу на нескольких участках.