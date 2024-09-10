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10:42, 10 сентября 2024Россия

Шойгу назвал площадь ежедневно теряемых Украиной территорий

Секретарь Совбеза Шойгу: Украина ежедневно теряет по 28 квадратных километров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина ежедневно теряет в среднем по 28 квадратных километров. Эту площадь теряемых Киевом территорий назвал секретарь Совбеза (СБ) Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам секретаря СБ, Россия постоянно наращивает темпы наступления в Донбассе. Он подчеркнул, что считает главным не потерю Киевом территорий, а потери Украины в живой силе. «Они теряют каждый день до двух тысяч [человек]», — подчеркнул Шойгу.

Министерство обороны регулярно отчитывается о переходе населенных пунктов в Донецкой народной республике под контроль российских войск. Так, 10 сентября ведомство сообщило о четырех взятых поселках — Восточном, Галицыновке, Красногоровке и Григоровке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы страны сталкиваются с непростой ситуацией на фронте на территории Донбасса.

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      Марк Леонов
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