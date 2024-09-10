Бешеная белка навела страх в Белоруссии

В Белоруссии зафиксировали массовый контакт людей с бешеной белкой

В Борисовском районе Минской области Белоруссии зафиксировали случай массового контакта людей с бешеной белкой. Об этом сообщает БелТА.

Белка с диагнозом «бешенство» была поймана 6 сентября сотрудниками мебельного предприятия. Приехавшие врачи ветеринарной станции установили, что белка контактировала с множеством людей, в том числе ребенком 2020 года рождения.

«Начато эпидемиологическое расследование данного случая, в ходе которого установлены лица, которые контактировали с больной белкой — кормили, брали на руки, гладили», — рассказали в Борисовском зональном центре гигиены и эпидемиологии, где поймали животное. Точное количество контактных лиц не уточняется.

Сотрудники центра также предостерегли от контактов с бешеными животными из-за невозможности выздоровления человека после укуса.

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