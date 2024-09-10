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05:07, 10 сентября 2024Мир

В США заявили о секретной стратегии в отношении Украины

Reuters: Байден придумал свою секретную стратегию в отношении Украины

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Администрация бывшего президента США Джо Байдена передала Конгрессу секретный доклад, в котором была описана стратегия в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reutersо ссылкой на источники.

При этом о содержании доклада ничего не сообщается.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что новый пакет американской помощи Украине в размере 225 миллионов долларов является символическим. Он также добавил, что, чем ближе завершение конфликта, тем меньше будут становиться размеры поддержки США.

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      Марина Совина
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