Новую помощь США Украине назвали символической

Политолог Ордуханян назвал символическими выделенные США Украине 225 миллионов

Новый пакет американской помощи Украине в размере 225 миллионов долларов является символическим, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Эти новые транши — такая рефлексия перед президентскими выборами в США, демонстрация того, что они что-то делают, как-то помогают. На самом деле, почти все средства остаются в Америке, там уже коррупционная составляющая и распил бюджета», — считает политолог.

Он также добавил, что, чем ближе завершение конфликта, тем меньше будут становиться размеры поддержки США.

«225 миллионов — символическая сумма, Да даже 60 миллиардов — это просто политический ход и море пиара. Эти средства, которые одобрили, еще даже никуда не ушли. Они лежат и пилятся между корпорациями», — добавил Ордуханян.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов. Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.