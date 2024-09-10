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00:32, 10 сентября 2024Россия

В Брянской области заявили о массированной атаке ВСУ

Богомаз: ПВО отражает в Брянской области массированную атаку украинских БПЛА

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

В Брянской области отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) ведет работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

«В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Брянской области», — написал глава региона. Он призвал соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее Богомаз заявил, что над территорией региона обнаружили и уничтожили три дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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      Марина Совина
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