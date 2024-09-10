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10:17, 10 сентября 2024Мир

Британия допустила возможность снятия санкций против России

Посольство Британии: Лондон может снять санкции против РФ, если они неэффективны

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лондон может снять санкции против Москвы, если будет установлена их неэффективность. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на посольства Британии в России.

«Закон о санкциях и подзаконные акты, принятые в соответствии с ним, обеспечивают правовую основу для введения, изменения и отмены санкций, введенных Великобританией», — заявили в британском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что санкции могут быть отменены по ряду причин, включая достижение внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены или если будет установлено, что рестрикции больше не приносят пользы.

Однако готовность британского правительства оценить эффективность антироссийских санкций ставится под сомнение. По словам действующего члена палаты лордов Ричарда Эндрю Балфа, Лондон не настроен на диалог с Москвой, а в парламенте не проводилось никаких обсуждений по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Дело в том, что правительство Великобритании занимает довольно ястребиную позицию в этом вопросе, но в конечном итоге у него не будет другого выбора, кроме как следовать тому, что будет решено в Вашингтоне», — заключил он.

Ранее Британия присоединилась к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. Уточняется, что британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.

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      Виктория Кондратьева
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