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19:23, 10 сентября 2024Ценности

Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

Малию Обаму заметили на ковровой дорожке фестиваля в наряде Vivienne Westwood

Фото: Ivanka Voisin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия появилась на фестивале Deauville American Film Festival. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

26-летнюю знаменитость заметили на красной ковровой дорожке в наряде бренда Vivienne Westwood, который состоял из клетчатого корсета и юбке длины макси стоимостью 3268 долларов (297 тысяч рублей). Завершали образ кожаные сапоги на небольшом каблуке. При этом волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

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Известно, что на мероприятии Обама представляла собственный короткометражный фильм The Heart.

В августе дочерей Обамы засняли в откровенных нарядах на вечеринке. Сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде.

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      Карина Черных
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