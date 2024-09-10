Доктор Мясников развеял популярный миф о гастрите

Врач Александр Мясников опроверг мнение о том, что яблоки обостряют гастрит

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» опроверг мнение о том, что яблоки вредны при гастрите. Выпуск, в котором доктор развеял популярный миф, доступен на платформе «Смотрим».

«Гастрит, если мы говорим об эрозивном гастрите, — это инфекционная болезнь, вызываемая бактерией хеликобактер пилори», — объяснил медик.

По этой причине, как отметил специалист, яблоки не могут усугубить гастрит. «Но что они могут делать — кофе, чай, яблоки — вызывать неприятные ощущения», — рассказал врач. Поэтому, по его словам, после употребления яблока начинает усиливаться изжога, отрыжка.

Ранее Мясников развеял другие распространенные мифы о гастрите. В частности, врач назвал заблуждением мнение о том, что прием антибиотиков провоцирует развитие гастрита.