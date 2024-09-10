Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:31, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярный миф о гастрите

Врач Александр Мясников опроверг мнение о том, что яблоки обостряют гастрит

Фото: Micheile Henderson / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» опроверг мнение о том, что яблоки вредны при гастрите. Выпуск, в котором доктор развеял популярный миф, доступен на платформе «Смотрим».

«Гастрит, если мы говорим об эрозивном гастрите, — это инфекционная болезнь, вызываемая бактерией хеликобактер пилори», — объяснил медик.

По этой причине, как отметил специалист, яблоки не могут усугубить гастрит. «Но что они могут делать — кофе, чай, яблоки — вызывать неприятные ощущения», — рассказал врач. Поэтому, по его словам, после употребления яблока начинает усиливаться изжога, отрыжка.

Ранее Мясников развеял другие распространенные мифы о гастрите. В частности, врач назвал заблуждением мнение о том, что прием антибиотиков провоцирует развитие гастрита.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      Юпитерианскую миссию Europa Clipper начали готовить к запуску в октябре

      Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

      США отказались «выкручивать руки» Украине

      В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

      Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

      Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

      Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

      Россияне на мотоцикле врезались в машину, пролетели несколько метров и попали на видео

      На Землю обрушится мощная магнитная буря. К чему стоит готовиться россиянам и как ее пережить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше