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08:21, 10 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки атаки пяти дронов на регион России

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате пяти дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: Globallookpress.com

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили у границ Воронежской области 5 украинских БПЛА самолетного типа», — отчитался губернатор.

Ночью на территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Гусев призывал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями МЧС России.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 72 дрона — сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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