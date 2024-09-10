Губернатор раскрыл последствия попытки атаки пяти дронов на регион России

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате пяти дронов ВСУ никто не пострадал

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили у границ Воронежской области 5 украинских БПЛА самолетного типа», — отчитался губернатор.

Ночью на территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Гусев призывал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями МЧС России.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 72 дрона — сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.