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17:51, 10 сентября 2024Экономика

Иск об изъятии уральского завода в доход государства удовлетворили повторно

Суд в Екатеринбурге вновь удовлетворил иск об изъятии завода «Исеть» в пользу РФ
Малик Гайсин

Малик Гайсин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций завода электрических соединителей «Исеть», которые ранее принадлежали бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых, включая просьбу о переносе заседания из-за отсутствия Гайсина по состоянию здоровья, были отклонены, указывает агентство.

В конце июня дело вернул в первую инстанцию Верховный суд РФ. Тогда отмечалось, что материалы в отношении других изъятых активов Гайсина, который был депутатом во второй половине 90-х годов, находятся в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска.

Как пишут журналисты, в ходе прений сторон на новом процессе представитель надзорного ведомства обращал внимание на конституционный запрет парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью, а представители защиты парировали, что Гайсин в те годы владел акциями, но такой деятельности не осуществлял.

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      Дмитрий Воронин
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