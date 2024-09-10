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07:15, 10 сентября 2024Ценности

Известная актриса обнажила грудь на фото для журнала

Фото: Sam Nixon для Cultured

Американская актриса и комик Рэйчел Сеннотт в откровенном образе снялась для обложки журнала Cultured. Соответствующий материал появился на сайте издания.

28-летняя артистка позировала для снимка, стоя у кирпичной стены и держа в руках шланг, из которого текла вода. Она надела черное макси-платье в крупную сетку бренда Tom Ford и трусы в тон марки Fleur du Mal. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Кроме того, звезда предстала перед камерой в черном нижнем белье и чулках с поясом. Данный образ она дополнила белой шубой до пола.

В августе австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.

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      Карина Черных
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